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استعدادات فى رأس البر لاحتفالات شم النسيم

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استعدادات فى رأس البر لاحتفالات شم النسيم استعدادات فى رأس البر لاحتفالات شم النسيم
انهت مدينة رأس البر استعداداتها لموسم الصيف واستقبال يوم شم النسيم الإثنين المقبل، بمزيد من الإجراءات الاحترازية والوقاية لحماية المصطافين، حيث بدأ العمل على الشاطئ برجال الانقاذ والمعدات البحرية وعربات الإسعاف وخيم تجميع الاطفال التائهين.

وكانت المدينة قد شهدت نهضة تخطيطية وحضارية لتجميل مداخلها وتخطيط الشوارع والميادين ودهان النيو جيرسى وتحديد حارات مرور السيارات فى الاتجاه الواحد والاتجاهين، وكذلك صيانة ورفع كفاءة أعمال التنسيق الحضارى بمنطقة اللسان العالمية فى بادرة من الدكتور المحافظ للحفاظ على الطابع السياحى والتاريخى لهذه المنطقة.


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