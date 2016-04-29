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الاثنين.. انطلاق فاعليات المؤتمر الأول لعلوم الأراضى بمشاركة وزير التعليم العالى

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الاثنين.. انطلاق فاعليات المؤتمر الأول لعلوم الأراضى بمشاركة وزير التعليم العالى الاثنين.. انطلاق فاعليات المؤتمر الأول لعلوم الأراضى بمشاركة وزير التعليم العالى
تشهد مدينة الإسكندرية الاثنين المقبل إنطلاق فعاليات المؤتمر الدولى الأول للاتجاهات المتقدمة فى علوم الأراضى والذى تستمر فعالياته على مدار ثلاثة أيام بمكتبة الإسكندرية، وتنظمه الهيئة القومية للاستشعار من بعد وعلوم الفضاء مع جامعة الزقازيق، بالاشتراك مع مكتبة الإسكندرية، وبرعاية المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة isessco وصندوق دعم التكنولوجيا والابتكار stdf والاتحاد الدولى لعلوم الأراضى iuss والجمعية المصرية لعلوم الأراضى esss.

ويتحدث فى حفل الافتتاح كل من الدكتور أشرف الشيحى وزير التعليم العالى والبحث العلمى، المهندس محمد عبد الظاهر محافظ الإسكندرية، الدكتور محمد مدحت مختار رئس المؤتمر، الدكتور خالد عبد البارى رئيس جامعة الزقازيق ، الدكتور إسماعيل سراج الدين رئيس مكتبة الإسكندرية، الدكتور عبد العزيز التويجرى رئس ISESCO.

جدير بالذكر أن أناماريا رئيس معاهد البحوث الإيطالية قد أصرت على حضورها المؤتمر لأهميته ولأهمية مبادرتها لتسوية الأزمة السياسية المصرية الإيطالية. رغم محاولة الإيطالية منعها الحضور إلى .

مكتبة الإسكندرية تستضيف المؤتمر الدولى الأول للاتجاهات المتقدمة فى علوم الأراضى

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مصر 365

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