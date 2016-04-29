زهرة الهندباء السحرية تساعد فى مكافحة وعلاج السرطان

السرطان من الأمراض المرعبة التى يروح ضحيتها عدد من الوفيات كل عام، نظرًا لإثاره السلبية على الجسم.

ووفقًا لتقرير نشره الموقع الهندى "بولد سكاى" أثبتت العديد من الدراسات أن السرطان يسبب آلاف الوفيات كل عام فى جميع أنحاء العالم، مضيفًا أنه يعد حالة ناجمة عن نمو الخلايا غير الطبيعية فى الجسم ويقتل الأنسجة وفى النهاية يدمر أنظمة الجسم، لأن له القدرة فى التأثير على أى جزء من جسم الإنسان، كما أن بعض الأنواع الأكثر شيوعًا من السرطانات هى سرطان الثدى والرئة والقولون والدم والبروستاتا والغدد الليمفاوية.

تابع أن هناك العديد من أنواع السرطانات قابلة للشفاء، وهناك خطر كبير من أن يؤثر على المريض مرة أخرى، وليس هناك ما يضمن وجود علاج دائم، مضيفًا أن المؤسسات الصحية ومراكز البحوث قد تنفق الملايين كل عام فى محاولة لإيجاد حل دائم لعلاج السرطان.

وأضاف التقرير أن هناك بعض الأدوية والعلاجات الكيميائية ينصح بها للمساعدة فى التعامل مع مرض السرطان، وكثير من الأشخاص خلال هذه الأيام يسعون إلى العلاجات الطبيعية التى تساعد فى مكافحة السرطان، كما أنها تكون أكثر فاعلية وخالية من الآثار الجانبية.

ذكر التقرير أن زهرة الهندباء السحرية تساعد فى مكافحة السرطان، وتحتوى على خصائص طبية استثنائية مثل فيتامينات سى ودى وب والحديد والسيلكون والزنك والبوتاسيوم وغيرها من الفوائد الصحية المختلفة على الإنسان وتعمل على محاربة السرطان، وخاصة جذورها فهى مصدر قوى للفيتامينات والمعادن التى لا تعد ولا تحصى، والتى تحافظ على النظام البشرى صحى.

أشار التقرير إلى أن هذه الزهرة تغذى الخلايا وتعزز جهاز المناعة، وبالإضافة إلى ذلك تخفف الإمساك واضطرابات الكبد والكلى والإنفلونزا الفيروسية، كما أنها تعمل على تعزيز إنتاج الحليب بكفاءة للأم الجديدة، وتعمل على تنقية الدم بشكل ممتاز وتحافظ على عملية التمثيل الغذائى بشكل أمثل وتمنع اضطرابات الدم، ولديها القدرة على مكافحة السرطان.

حسب التقرير ووفقًا للعديد من الدراسات البحثية المختلفة أثبتت أن جذور الهندباء تحتوى على خصائص تعمل على تدمير الخلايا السرطانية، وبها خصائص مضادة للالتهابات وتنقية الدم، وتساعد فى الحد من عدد الخلايا السرطانية فى الجسم مع الحفاظ على الخلايا السليمة آمنة، وهو أكثر فاعلية على أنواع معينة من السرطان المقاومة للأدوية مثل سرطان الدم والثدى والغدد الليمفاوية والجلد.

ويقول العديد من الخبراء إن زهرة الهندباء يمكن أن تستهلك على شكل مشروب الشاى أو جعلها جزءًا من النظام الغذائى الخاص بك، وبصرف النظر عن أنها معروفة لمكافحة السرطان إلى أنها تساعد فى تحسين الصحة العامة.

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