دى ميستورا: المخاطر كبرى على الوضع الإنسانى فى سوريا فى الأيام المقبلة

>حذر يان اجلاند كبير مستشارى دى ميستورا والمعنى باجتماعات ممثلى المجموعة الدولية المنبثقة عن مؤتمر ميونيخ والمختصة بالشان الإنسانى فى سوريا من أن مخاطر كبرى تتهدد الوضع الانسانى فى سوريا خلال الساعات والأيام المقبلة، وقال إن حياة المدنيين فى خطر، وأن المساعدات الانسانية وايصالها الى المحاصرين والمحتاجين فى خطر، اضافة الى أنه يتم قصف العاملين فى المجال الانسانى ويجرى استهدافهم.

وقال اجلاند إن الاجتماع الذى عقد مساء أمس فى جنيف لممثلى المجموعة الدولية لدعم سوريا حول الشأن الانسانى قام بتقييم ما جرى من بداية العام وحتى الآن ، وكشف عن أنه تم الوصول بالمساعدات حتى الآن الى أكثر من 50 % فى المناطق المحاصرة ، ممن يجب أن تصل اليهم المساعدات ، بينما وصلت الى حوالى 11.6 % للموجودين فى المناطق التى يصعب الوصول اليها.

وأضاف أن اجمالى من وصلت اليهم المساعدات بلغ حوالى 778 الفا و 175 محتاجا سوريا فى الشهور الأربعة الماضية، وأن هذا التقدم قد لا يدوم إذا استمر القصف واستهداف العاملين فى المجال الصحى والإغاثى ، وأشار الى أن حملة تطعيم الأطفال السوريين ضد الأمراض المعدية باتت هى الأخرى فى خطر ، حيث هناك حاجة للوصول الى مليونى طفل ثلاث مرات.

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