انتهاء"اجتماع الوفد"..وعرض تعيين 10 من إصلاح الحزب بالهيئة العليا على البدوى

انتهى منذ قليل اجتماع الهيئة العليا لحزب الوفد برئاسة المستشار بهاء أبو شقة سكرتير عام الحزب والمهندس حسام الخولى، مع فؤاد بدراوى، مؤسس تيار اصلاح الوفد، وعصام شيحة بمقر الحزب.

وقال ياسر الهضيبى، عضو الهيئة العليا، فى تصريحات صحفية، إن الاجتماع مع أعضاء تيار إصلاح الوفد أسفر عن عدة مطالب، وهى تنفيذ اتفاق الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن تعيين عشرة من تيار الإصلاح فى الهئية العليا للحزب، وعودة 525 من المفصولين بالإضافة إلى تنقية كشوف الهيئة الوفدية التى لها حق الانتخاب مع إجراء انتخابات عاجلة للحزب، مشيرا إلى أن كل المطالب التى انتهى اليها الاجتماع ستعرض على السيد البدوى رئيس حزب الوفد .

- السيد البدوى: "فؤاد بدراوى إما يرأس حزب الوفد أو يحرقه"

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