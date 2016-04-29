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حريق يلتهم مزرعة مواشى بالفيوم..وخسائر بـ 50 ألف جنيه

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حريق يلتهم مزرعة مواشى بالفيوم..وخسائر بـ 50 ألف جنيه حريق يلتهم مزرعة مواشى بالفيوم..وخسائر بـ 50 ألف جنيه
تمكنت الحماية المدنية بمحافظة الفيوم، من السيطرة علي حريق التهم مزرعة مواشى وتسبب في نفوق عدد من رؤوس الماشية بالمزرعة بمركز طامية، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

كان اللواء ناصر العبد، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة طامية بنشوب حريق بمرزرعة مواشى بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت سيارات الحماية المدنية وتم السيطرة علي الحريق وتبين أنه شب فى مزرعة من البلوك ومسقوفة بجريد النخل والبوص وملك المواطن "رمضان أ ع 60 سنة فلاح" وتسبب الحريق فى نفوق 3 رؤوس ماشية و6 من الخروف والماعز وقدرت الخسائر بـ 50 ألف جنيه.

بسؤال صاحب المزرعة، رجح أن يكون سبب الحريق ماس كهربائى ولم يتهم أحدا بالتسبب فيه وتم تحرير محضر بالواقعة قيد برقم 1983 لسنة 2016 إدارى مركز شرطة طامية، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

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