"الصحة": استبدال مصل شلل الأطفال ثلاثى التكافؤ بداية من أول مايو

أكد الدكتور عمرو قنديل رئيس قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة والسكان، أنه تقرر إدراج جرعة من مصل شلل الأطفال المعطل "سولك" بداية من أول مايو 2016.

وقال الدكتور عمرو قنديل رئيس قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة والسكان فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أنه تقرر أيضاً استبدال مصل "سابين" ثلاثى التكافؤ بداية من أول مايو 2016، فى إطار خطة عالمية للقضاء على فيرس شلل الأطفال النوع الثانى.

وأوضح الدكتور عمرو قنديل رئيس قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة والسكان، أن الوزارة قامت بإدراج جرعة الميلاد ضد الالتهاب الكبدى خلال 24 ساعة من الميلاد وذلك لحماية الأطفال من العدوى بالمرض.

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