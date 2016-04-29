أنصار رئيس "الوفد" يهتفون من أمام مقر الحزب: "بنحبك يا بدوى"

ردد أنصار السيد البدوى، رئيس حزب الوفد، هتافات من أمام مقر الحزب، فى الساعات الأولى من اليوم الجمعة:"بنحبك يا بدوى .. البدوى رئيس الحزب".

يأتى ذلك بالتزامن مع الاجتماع المنعقد بين بهاء الدين أبو شقة وعدد من أعضاء الهيئة العليا للحزب، مع أعضاء تيار إصلاح الوفد.

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