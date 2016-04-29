"أوقاف سوهاج ": خطبة الجمعة بعنوان " "الإسراء والمعراج دروس وعبر"

أوقاف سوهاج تنظم ندوة بعنوان "سيناء الأرض المباركة"

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قال الشيخ على طيفور وكيل وزارة الأوقاف بسوهاج أنه تقرر أن يكون موضوع خطبة الجمعة اليوم بعنوان"الإسراء والمعراج دروس وعبر" .>وأاضف وكيل وزارة الاوقاف فى تصريح خاص لـ " اليوم السابع " ان الدهاة يتناولون حديثهم عن الإسراء والمعراج تكريم للنبى صلى الله عليه وسلم ومن الدروس والعبر من الإسراء والمعراج أن المحن فى طياتها المنح والثبات على المبدأومظاهر الحب والتقدير بين الإنبياء عليهم السلام ومكانة المسجد الأقصى فى حياة الأمة .