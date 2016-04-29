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عبور 197 سفينة قناة السويس خلال أربعة أيام بحمولة 10.8مليون طن

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عبور 197 سفينة قناة السويس خلال أربعة أيام بحمولة 10.8مليون طن عبور 197 سفينة قناة السويس خلال أربعة أيام بحمولة 10.8مليون طن
قال الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، أن القناة شهدت خلال الأربعة أيام الماضية بداية من الاثنين وحتى أمس الخميس عبور 197 سفينة بحمولة 10 مليون و800 ألف طن من الاتجاهين، حيث شهدت القناة من الشمال عبور 99 سفينة بحمولة 4 مليون و700 ألف طن، كما عبرت من الجنوب 98 سفينة بحمولة 6 مليون و100 ألف طن.

وكشفت تقارير ملاحية عن أن القناة شهدت يوم الاثنين عبور 39 سفينة من الاتجاهين بحمولة مليون و900 ألف طن، حيث عبرت من الشمال 22 سفينة بحمولة 800 ألف طن، وكانت أكبر حمولة من نصيب سفينة الحاويات التابعة لهونج كونج CSCL MARS بحمولة 157 ألف طن قادمة من فرنسا ومتجهة إلى ، كما عبرت من الجنوب 17 سفينة بحمولة مليون و100 ألف طن، وكانت أكبر حمولة من نصيب سفينة الحاويات البنمية MSC SVEVA بحمولة 196 الف طن.

وأشارت التقارير إلى أن يوم الثلاثاء شهدت القناة عبور 58 سفينة بحمولة 3 مليون و500 ألف طن سفن حاويات وناقلات غاز طبيعى من الاتجاهين، وإن قافلة الشمال شهدت عبور 34 سفينة بحمولة مليون و700 ألف طن، وأن أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات الدنمركية MARSTAL MAERSK بحمولة 200 ألف طن قادمة من هولندا ومتجهة إلى سنغافورا، وعبرت 24 سفينة من اتجاه الجنوب (القناة الجديدة ) بحمولة مليون و800 ألف طن، وإن أكبر حمولة كانت من ناقلة البترول BW LAKE التابعة لهونج كونج بحمولة 160 ألف طن.

وأضافت التقارير، أن قناة السويس شهدت يوم الأربعاء عبور 53 سفينة بحمولة 2 مليون و900 ألف طن سفن ركاب وناقلات غاز طبيعى من الاتجاهين، وإن قافلة الشمال شهدت عبور 23 سفينة بحمولة مليون و200 ألف طن، وإن أكبر حمولة كانت من نصيب ناقلة الغاز الطبيعى ZARGA بحمولة 166 ألف طن قادمة من جبل طارق ومتجهة إلى الإمارات، وعبرت 30 سفينة من اتجاه الجنوب (القناة الجديدة) بحمولة مليون و700 ألف طن، وإن أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الركاب QUEEN MARY2، والتى ترفع علم جزر برمودا بحمولة 155 ألف طن.

وتابعت التقارير، أن قناة السويس شهدت أمس الخميس عبور 47 سفينة بحمولة 2 مليون و500 ألف طن سفن حاويات وناقلات غاز طبيعى من الاتجاهين، وإن قافلة الشمال شهدت عبور 20 سفينة بحمولة مليون طن، وأن أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات التابعة للبرتغال MSC FABIOLA، بحمولة 146 ألف طن قادمة من مالطا ومتجهة إلى عمان، وعبرت 27 سفينة من اتجاه الجنوب (القناة الجديدة ) بحمولة مليون و 500 ألف طن، وإن أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات AL DAHNA التابعة لمالطا بحمولة 200 ألف طن.

عبور47 سفينة قناة السويس بحمولة 2.5 مليون طن

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مصر 365

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