أخبار عاجلة

الأخبار - د/محمد الشبيني يكشف مدي خطورة حالات الإصابات فى حادث إنفجار كنيسة مارجرجس -
ننشر صورة المشتبه فى تورطه بتفجير كنيسة مارجرجس بطنطا -
لماذا ينصح باستخدام الكريمات للمسنين بصفة خاصة؟ -
بالرغم من أن المياه شفافة.. فلماذا إذن لون البحر أزرق؟ -
بالصور | ” دماء على الصليب ”.. كيف وقع الإنفجار وعدد الضحايا حتى الآن؟ -
هل ترتكبين هذا الخطأ عند وضع أحمر الشفاه؟ -
مصرع شخص وإصابة 20 في حادث سقوط منطاد بتركيا -
محافظ أسيوط يدين حادث تفجير مارجرجس بطنطا -
الإسكندرية تستعين بـ"الترام" لحل أزمة إغلاق طريق الكورنيش -
بعد انفجار "ماري جرجس".. شرطة سرية وخبراء مفرقعات لتأمين احتفالات "أحد السعف" بالشرقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

تجمع مؤيدى البدوى أمام مقر "الوفد" بالتزامن مع اعتصام أعضاء "إصلاح الحزب"

Google+ Print
تجمع مؤيدى البدوى أمام مقر "الوفد" بالتزامن مع اعتصام أعضاء "إصلاح الحزب" تجمع مؤيدى البدوى أمام مقر "الوفد" بالتزامن مع اعتصام أعضاء "إصلاح الحزب"
تجمع منذ قليل، عدد من مؤيدى السيد البدوى رئيس حزب الوفد، أمام البوابة الرئيسية للحزب ، بالتزامن مع اعتصام أعضاء تيار أصلاح الوفد بمقر الحزب للمطالبة برحيل "البدوى".

ويواصل أعضاء تيار اصلاح الوفد، إغلاق بوابات الحزب أمام مؤيدى "البدوى" لمنع الدخول والخروج، فيما بدأت مفوضات ومشاورات فردية بين النائب فؤاد بدراوى مؤسس تيار إصلاح الوفد والمستشار بهاء أبو شقة سكرتير عام الحزب.


>- تعثر "مفاوضات الوفد" لإصرار المعتصمين على المشاركة فى عملية التفاوض
>
>- السيد البدوى: "فؤاد بدراوى إما يرأس حزب الوفد أو يحرقه"
>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365