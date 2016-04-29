تجمع مؤيدى البدوى أمام مقر "الوفد" بالتزامن مع اعتصام أعضاء "إصلاح الحزب"

تجمع منذ قليل، عدد من مؤيدى السيد البدوى رئيس حزب الوفد، أمام البوابة الرئيسية للحزب ، بالتزامن مع اعتصام أعضاء تيار أصلاح الوفد بمقر الحزب للمطالبة برحيل "البدوى".

ويواصل أعضاء تيار اصلاح الوفد، إغلاق بوابات الحزب أمام مؤيدى "البدوى" لمنع الدخول والخروج، فيما بدأت مفوضات ومشاورات فردية بين النائب فؤاد بدراوى مؤسس تيار إصلاح الوفد والمستشار بهاء أبو شقة سكرتير عام الحزب.

- تعثر "مفاوضات الوفد" لإصرار المعتصمين على المشاركة فى عملية التفاوض

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