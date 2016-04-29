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الجربا: الرؤية الثاقبة للمملكة جعلتها في مصاف الدول القيادية

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الجربا: الرؤية الثاقبة للمملكة جعلتها في مصاف الدول القيادية الجربا: الرؤية الثاقبة للمملكة جعلتها في مصاف الدول القيادية

    أكد الشيخ أحمد بن نايف الفيصل الجربا أن صدور القرارات الاقتصادية المباركة تعلن عن تحول جذري وشامل لاقتصاد المملكة مما يحمل في طياته الخير للبلاد.

ورفع التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي عهده الأمين ولسمو ولي ولي العهد على هذا الإنجاز الذي تسعد به المملكة، وهي تقدمه لأبنائها المواطنين بعد أن نذرت نفسها لخدمة الإسلام والمسلمين.

وأشار الجربا إلى أن ما تحمله رؤية المملكة من أهداف مستقبلية تؤكد على أنها تعتمد على استشعار الواقع الاقتصادي العالمي ومتغيراته وتسعى لبناء قوي يستمر للأجيال القادمة وتنوع موارد الدخل لتكون في مصاف الدول ذات الحضور القيادي في كل المجالات.

وبيّن أن هذا الأسلوب المبتكر الذي وضعت الرؤية أسسه سيزيد من قدرة الوزارة على التركيز على مهماتها التنظيمية والتنسيقية والرقابية، كما سيتيح هذا النموذج العمل بشفافية عالية ويعزز روح المنافسة بين مقدمي الخدمة.

وسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ هذا الوطن وقيادته الرشيدة ويعزه بنصره، ويوفق أبناء الوطن لما فيه رفعتهم وعزهم.

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