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محافظ بارق ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد البارقي

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محافظ بارق ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد البارقي محافظ بارق ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد البارقي

    قدم محافظ بارق يحيى بن حمود آل حموض واجب العزاء لذوي الفقيد الشهيد الوكيل رقيب محمد بن حجري البارقي بحي ساحل شمال المحافظة والذي توفي وهو في طريقه لأداء واجبه في الدفاع عن تراب هذا الوطن الغالي.

ونقل آل حموض تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده وسمو ولي ولي العهد -حفظهم الله-، وسمو أمير منطقة عسير، داعياً الله ان يتغمد الفقيد برحمته وان يسكنه فسيح جناته.

كما نقل عدد من ضباط القيادة العسكرية بالمنطقة الجنوبية، وقيادة جناح سلاح الإشارة، يتقدمهم العقيد اسامة الراقدي، تعازي قيادة المنطقة الجنوبية العسكرية لذوي الشهيد، حيث كان في استقبالهم الشيخ حسن بن عبدالله بن زعبان شيخ قبيلة آل سباعي، والشيخ عبدالله بن عبدالرحمن بن حسن شيخ قبيلة المهاملة بمحافظة بارق، وذوي الشهيد الذين ثمنوا هذه اللفتة الكريمة من القيادة الرشيدة والقيادة العسكرية في المنطقة الجنوبية.

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