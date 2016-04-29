الفارس: الرؤية انطلاقة لعصر زاهر

أكد م. أحمد بن عبدالعزيز الفارس مدير عام المؤسسة العامة للحبوب أن الكلمة الضافية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- في مجلس الوزراء حول رؤية المملكة 2030 ووافق عليها المجلس تعد انطلاقة لعصر زاهر يرتكز على أساسات وطيدة تدعمها عقول تخطط لحاضر موجود ومستقبل مشرق برسم خريطة طريق لمستقبل أفضل وذلك بتضافر الأفكار والجهود ومشاركة الجميع لتحقيق غد أفضل وديمومة مشرقة.

وأضاف أن الدولة اليوم تعلن انطلاقة جديدة معتمدة على استشعار الواقع الاقتصادي العالمي ومتغيراته، وتسعى لبناء اقتصاد قوي يستمر للأجيال القادمة، ويرتقي بالقوة الاقتصادية الشاملة في تنوع موارد الدخل والاستفادة من الواقع والميز النسبية لمواردها؛ لتكون في مصاف الدول ذات الحضور القيادي في كل المجالات، وذلك من خلال تنويع مصادر الدخل الوطني وتحقيق أفضل استفادة من القدرات والطاقات البشرية والموارد الطبيعية والمالية التي تمتلكها المملكة في الارتقاء بمستوى الخدمات لتشرق ‏شمس المزيد من التطور والازدهار على الوطن، وتفاعل مقدراته لتحقيق الاستقرار المالي والمعيشي للوطن والمواطن.