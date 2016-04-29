أخبار عاجلة

الأخبار - د/محمد الشبيني يكشف مدي خطورة حالات الإصابات فى حادث إنفجار كنيسة مارجرجس -
ننشر صورة المشتبه فى تورطه بتفجير كنيسة مارجرجس بطنطا -
لماذا ينصح باستخدام الكريمات للمسنين بصفة خاصة؟ -
بالرغم من أن المياه شفافة.. فلماذا إذن لون البحر أزرق؟ -
بالصور | ” دماء على الصليب ”.. كيف وقع الإنفجار وعدد الضحايا حتى الآن؟ -
هل ترتكبين هذا الخطأ عند وضع أحمر الشفاه؟ -
مصرع شخص وإصابة 20 في حادث سقوط منطاد بتركيا -
محافظ أسيوط يدين حادث تفجير مارجرجس بطنطا -
الإسكندرية تستعين بـ"الترام" لحل أزمة إغلاق طريق الكورنيش -
بعد انفجار "ماري جرجس".. شرطة سرية وخبراء مفرقعات لتأمين احتفالات "أحد السعف" بالشرقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

الفارس: الرؤية انطلاقة لعصر زاهر

Google+ Print
الفارس: الرؤية انطلاقة لعصر زاهر الفارس: الرؤية انطلاقة لعصر زاهر

    أكد م. أحمد بن عبدالعزيز الفارس مدير عام المؤسسة العامة للحبوب أن الكلمة الضافية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- في مجلس الوزراء حول رؤية المملكة 2030 ووافق عليها المجلس تعد انطلاقة لعصر زاهر يرتكز على أساسات وطيدة تدعمها عقول تخطط لحاضر موجود ومستقبل مشرق برسم خريطة طريق لمستقبل أفضل وذلك بتضافر الأفكار والجهود ومشاركة الجميع لتحقيق غد أفضل وديمومة مشرقة.

وأضاف أن الدولة اليوم تعلن انطلاقة جديدة معتمدة على استشعار الواقع الاقتصادي العالمي ومتغيراته، وتسعى لبناء قوي يستمر للأجيال القادمة، ويرتقي بالقوة الاقتصادية الشاملة في تنوع موارد الدخل والاستفادة من الواقع والميز النسبية لمواردها؛ لتكون في مصاف الدول ذات الحضور القيادي في كل المجالات، وذلك من خلال تنويع مصادر الدخل الوطني وتحقيق أفضل استفادة من القدرات والطاقات البشرية والموارد الطبيعية والمالية التي تمتلكها المملكة في الارتقاء بمستوى الخدمات لتشرق ‏شمس المزيد من التطور والازدهار على الوطن، وتفاعل مقدراته لتحقيق الاستقرار المالي والمعيشي للوطن والمواطن.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
مساء dmc - فرج عامر: مصر لن تخرج من عثرتها الاقتصادية إلا بتشجيع الصناعة

مساء dmc - فرج عامر: مصر لن تخرج من عثرتها الاقتصادية إلا بتشجيع الصناعة

بالصور .. محافظ القليوبية يطالب بمراعاة الظروف الاقتصادية للمواطنين

بالصور .. محافظ القليوبية يطالب بمراعاة الظروف الاقتصادية للمواطنين

سفير إندونيسيا بالقاهرة: العلاقات الاقتصادية مع مصر تشهد تطورًا ملحوظًا

سفير إندونيسيا بالقاهرة: العلاقات الاقتصادية مع مصر تشهد تطورًا ملحوظًا

وفد «التجارة العالمية» يزور مصر لمراجعة سياستها الاقتصادية

وفد «التجارة العالمية» يزور مصر لمراجعة سياستها الاقتصادية