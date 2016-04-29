لبنان: سنصدر تعميما يؤكد التزامنا بالقانون الأمريكى بشأن عقوبات حزب الله

>أعلن حاكم مصرف لبنان "محافظ البنك المركزى اللبنانى" رياض سلامة أن المصرف سيصدر تعميما الأسبوع المقبل ليؤكد أن لبنان ملتزم بالقانون الذى صدر فى الولايات المتحدة بشأن العقوبات المالية على حزب الله، ويحمل المصارف مسئولية تنفيذ القانون.

وقال سلامة، فى تصريح صحفى أمس الخميس، إن القانون الصادر من الكونجرس الأمريكى ضد حزب الله هو سياسى بامتياز، ولكن تعاملنا معها هو احترافى ومالى بإمتياز.

والمصارف مضطرة أن تماشينا بهذا الموضوع، وسنطلب من المصارف بإبلاغنا بالتبريرات اللازمة لإغلاق أى حساب، و إذا رفضت فتح حساب فلأى أسباب.

وأضاف: نحن مضطرون لتطبيق القانون لأن لبنان يعتمد على التحويلات من الخارج، وذلك حفاظا على الاستقرار النقدى.

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