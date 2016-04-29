سقوط طالب هارب من حكم بالسجن المؤبد وبحوزته هيروين بمدينة نصر

تمكن ضباط مباحث قسم شرطة مدينه نصر أول، من ضبط "كريم أ ا " 22 سنة طالب ومقيم الحى السابع والمحكوم عليه فى القضية رقم 5722 لسنة 2014م جنايات مدينه نصر ثان " مخدرات " والمقضى فيها بالسجن المؤبد وبحوزته كمية من مسحوق الهيروين المخدر .

وبمواجهته اقر بالحكم الصادر ضده واعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار وتحرر عن ذلك المحضر رقم 19956 لسنة 2016م جنح القسم وتولت النيابة العامة التحقيق.

أمن القاهرة ينفذ حكم تسليم قطعة أرض 12 فدانا للشركة المصرية للحراريات بالتبين