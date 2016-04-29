انتهت - الدوري الأوروبي.. فياريال (1)-(0) ليفربول.. أدريان لوبيز يضرب الريدز

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فياريال يواجه ليفربول في ملعب الغواصات الصفراء.

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بينما يحل إشبيلية بطل النسخة السابقة ضيفا على شاختار دونتسك

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إشبيلية 2-2 شختار

ق82: جاميرو يسجل هدف التعادل لإشبيلية.

ق35: ستبانيكو يسجل الثاني لشختار.

ق23: مارولاس يسجل الاول لشختار.

ق6: فيليتو يسجل الأول للفريق الإسباني.

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فياريال 1-0 ليفربول

ق90: تمريرة من دينس سواريز حولها أدريان لوبيز مباشرة في الشباك.

ق15: لالانا يسدد من خارج منطقة الجزاء والكرة مرت بجوار القائم.

11: كرة ساقطة داخل منطقة جزاء الريدز، تسلمها سولدادو ثم سددها قوية مرت بجوار القائم.

ق5: جو ألين يحول عرضية أرضية بتسديدة ضعيفة في يد الحارس.

** انطلاق المبارتان