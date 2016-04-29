ماركا: جيمس رودريجز في العراء

رغم البداية الواعدة لقصة جيمس رودريجز مع ريال مدريد إلا أن نهاية العلاقة تبدو غير جميلة وقريبة كذلك بحسب تقرير صحيفة ماركا.

جيمس رودريجز غاب عن ريال مدريد في 11 مباراة بسبب الإصابة، لكن مع عودته وجد أجواء غير التي اعتادها.

لم يجد جيمس رودريجز نفسه النجم الذي أنفق ريال مدريد ما يزيد عن 80 مليون يورو لضمه، بل لاعب بديل.

وجد نجم كولومبيا نفسه عاجزا عن اقتحام التشكيل الأساسي لريال مدريد. ليس فقط في المباريات الكبرى أمام مانشستر سيتي وبرشلونة، بل حتى في اللقاءات الأصعب في الدوري الإسباني مثل خيخون وديبورتيفو.

بات جيمس رودريجز متأخرا في ترتيب أولويات زين الدين زيدان بعد جاريث بيل ولوكاس فاسكيز وخيسي رودريجز وإسكو.

وذكرت صحيفة ماركا أن جيمس رودريجز قد يرحل في نهاية الموسم مع عدم مشاركته في مباريات الميرنجي.