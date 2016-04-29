بيسيرو: لولا الأخطاء التحكيمية لكان بورتو منافسا على اللقب

(إفي): أكد المدير الفني لبورتو البرتغالي، جوزيه بيسيرو، يوم الخميس أنه لولا الأخطاء التحكيمية الجسيمة التي تعرض لها فريقه هذا الموسم، لكان "التنانين" منافسا قويا على لقب الدوري مع كل من بنفيكا وسبورتنج لشبونة صاحبي الصدارة على الترتيب.

وقال بيسيرو خلال مؤتمر صحفي "لقد قلتها من قبل وسأكررها، كانت هناك أربع مباريات لم تحتسب لنا فيها ركلات جزاء واضحة كانت ستمنحنا الفوز، وهو ما يعني أننا فقدنا 12 نقطة".

وقال أن هذه المواجهات كانت أمام أروكا وسبورتنج براجا وتونديلا وباكوس فيريرا، حيث يرى أنه لم تحتسب على الأقل ركلة جزاء في كل مباراة للـ"بلانكي أزول" والتي كانت كفيلة بتغيير نتائجها.

وأردف "في حالة فوزنا بهذه النقاط كنا سنمتلك نفس عدد نقاط بنفيكا، المتصدر برصيد 79 نقطة".

وسيستضيف بورتو سبورتنج لشبونة يوم السبت في قمة مباريات الجولة الـ32 على ملعب "الدراجاو"، حيث أنها تعد مواجهة مصيرية بالنسبة لـ"أسود لشبونة" الذي ينافس بقوة على اللقب مع بنفيكا الذي يسبقه بنقطتين وذلك قبل 3 جولات من النهاية.

وفي هذه الحالة سيكون لبورتو عامل كبير في تحديد وجهة البطولة، إلا أن بيسيرو شدد في الوقت ذاته أن لاعبيه أيضا "عليهم ضغوط" من أجل البرهنة على إمكانياتهم الكبيرة، على الرغم من ضمانهم الحصول على المركز الثالث انعدام فرصهم في المنافسة على الصدارة.

وحول الانتقادات الموجهة إلى الحكام، شدد بيسيرو على أن هذا لا يعني أنهم هم "المسئولون" عن أداء الفريق السيئ في البطولة ولكن اللاعبون الذين فشلوا في استغلال الفرص التي لاحت لهم.

يذكر أن بورتو يقدم موسما مخيبا لآمال جماهيره، بعدما ابتعد عن المنافسة على اللقب منذ عدة أسابيع فضلا عن توديعه لقبي دوري الأبطال والدوري الأوروبي من المراحل الأولى، في الوقت الذي استطاع الفريق فيه بلوغ المباراة النهائية في الكأس أمام سبورتنج براجا يوم 22 مايو المقبل.