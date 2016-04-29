زيدان يتحدث عن فترته مع ريال مدريد.. لقاء سيتي ومواجهة ' النهائي ' ضد سوسيداد

(إفي): أعرب المدير الفني لريال مدريد، الفرنسي زين الدين زيدان، عن "سعادته" بمسيرة الفريق الملكي خلال الأربعة أشهر المنصرمة منذ قدومه كمدير فني، إلا أنه أكد في الوقت ذاته أنه "ما زال أمامهم الكثير".

وقال زيدان في تصريحات تليفزيونية لقناة النادي، قال المدرب الفرنسي أن "العمل الذي قدموه في الأربعة أشهر الماضية كان رائعا" معتبرا في الوقت ذاته أن "الفريق يسير في الطريق الصحيح".

وقال زيزو في تصريحاته "أنا سعيد للغاية بما نقدمه ولكن، في ذات الوقت، أريد أن أقول أنه ما زال أمامنا الكثير. تتبقى مواجهات قليلة قبل نهاية الموسم ولكن ما زال أمامنا عمل كبير والجميع يعلم بهذا الأمر. نحن نركز فيما يتوجب علينا فعله".

ويعتبر زيدان أن مواجهة الفريق الملكي المقبلة على ملعب "أنويتا" معقل ريال سوسيداد يوم السبت في الجولة الـ36 لليجا "مباراة نهائية أخرى" وذلك في إطار سعية للظفر بلقب الليجا مع برشلونة وأتليتكو مدريد صاحب المركزين الأول والثاني على الترتيب، حيث يبتعد عنهما الفريق بنقطة وحيدة.

وقال في هذا الصدد "المباريات المتبقية حتى نهاية الموسم بمثابة نهائيات. سنستعد لها جيدا. لم نحظ بوقت كاف من أجل الإعداد للمباراة المقبلة، ولكننا اعتدنا على هذا الأمر".

"علينا أن نلعب مباراة كل ثلاثة أيام، والمباراة المقبلة ستكون قوية على ملعب صعب. ريال سوسيداد فريق جيد وسيعقد علينا الأمور كثيرا ولكننا مستعدون تماما".

وحول مباراة إياب الدور نصف النهائي أمام مانشستر سيتي يوم الأربعاء المقبل على ملعب "سانتياجو برنابيو"، قال زيدان أن اللاعبين يعلمون جيدا ما يجب عليهم فعله.

وأوضح "نعلم أنه ليس هناك بديل سوى الفوز. تعادلنا سلبيا في مباراة الذهاب ولذلك علينا التسجيل في مباراة الإياب في عقر دارنا".

وتابع "أعلم أن الجماهير كانت حاضرة دائما إلى جانبنا، وأعتقد أنهم سيواصلون تقديم هذا الدعم. وبالأخص لأننا أصبحنا على أعتاب التأهل للنهائي وسنحتاج بالتأكيد لهم. ليس لدي شك بأنها ستكون ليلة رائعة للاعبين لأن الجماهير ستساعدهم كثيرا".