أخبار عاجلة

الأخبار - د/محمد الشبيني يكشف مدي خطورة حالات الإصابات فى حادث إنفجار كنيسة مارجرجس -
ننشر صورة المشتبه فى تورطه بتفجير كنيسة مارجرجس بطنطا -
لماذا ينصح باستخدام الكريمات للمسنين بصفة خاصة؟ -
بالرغم من أن المياه شفافة.. فلماذا إذن لون البحر أزرق؟ -
بالصور | ” دماء على الصليب ”.. كيف وقع الإنفجار وعدد الضحايا حتى الآن؟ -
هل ترتكبين هذا الخطأ عند وضع أحمر الشفاه؟ -
مصرع شخص وإصابة 20 في حادث سقوط منطاد بتركيا -
محافظ أسيوط يدين حادث تفجير مارجرجس بطنطا -
الإسكندرية تستعين بـ"الترام" لحل أزمة إغلاق طريق الكورنيش -
بعد انفجار "ماري جرجس".. شرطة سرية وخبراء مفرقعات لتأمين احتفالات "أحد السعف" بالشرقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

توماس مولر يتحدث: غير سعيد على الدكة.. ولكن

Google+ Print
توماس مولر يتحدث: غير سعيد على الدكة.. ولكن توماس مولر يتحدث: غير سعيد على الدكة.. ولكن

"توماس مولر بالنسبة لبايرن ميونيخ مثل ليونيل ميسي لبرشلونة. من المستحيل ألا تعتمد عليه أساسيا في المباريات الكبيرة".. هكذا تحدث المدرب الألماني المخضرم أوتمار هيتزفيلد في تحليله لشبكة سكاي.

وجاء حديث هيتزفيلد بعد جلوس مولر على مقاعد بدلاء بايرن ميونيخ في موقعة أتليتكو مدريد ضمن إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا والتي انتهت بهزيمة الفريق البافاري بهدف على أرض فيسنتي كالديرون.

وأثار قرار بيب جوارديولا المدير الفني لبايرن ميونيخ بجلوس مولر على مقاعد البدلاء نقاشا محتدما في وسائل الإعلام الألمانية، وتلقى المدرب الإسباني انتقادات عديدة لقيمة الهداف الثاني في الفريق البافاري.

وعقب مولر على ذلك عبر سكاي "أحاول دائما التصرف باحترافية".

وتابع اللاعب الذي اشترك في المباراة لـ20 دقيقة في شوطها الثاني "بالتأكيد التواجد خارج التشكيل الأساسي لا يجعلك سعيدا".

ثم استدرك "لكن لو كل لاعب رفض الجلوس على مقاعد البدلاء، يمكننا ألا ننتظر أي ألقاب وننسى الموسم".

وأتم "من المهم أن نعرف ما هو في صالح الفريق ونلتزم به".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
صور .. «العمل العربية» تطلق الشبكة العربية لمعلومات أسواق العمل

صور .. «العمل العربية» تطلق الشبكة العربية لمعلومات أسواق العمل

تفاصيل تطوير المناهج الدراسية| إعادة النظر في الكتب .. وتفعيل شبكة بنك المعرفة

تفاصيل تطوير المناهج الدراسية| إعادة النظر في الكتب .. وتفعيل شبكة بنك المعرفة

7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل

7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل