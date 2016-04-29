توماس مولر يتحدث: غير سعيد على الدكة.. ولكن

"توماس مولر بالنسبة لبايرن ميونيخ مثل ليونيل ميسي لبرشلونة. من المستحيل ألا تعتمد عليه أساسيا في المباريات الكبيرة".. هكذا تحدث المدرب الألماني المخضرم أوتمار هيتزفيلد في تحليله لشبكة سكاي.

وجاء حديث هيتزفيلد بعد جلوس مولر على مقاعد بدلاء بايرن ميونيخ في موقعة أتليتكو مدريد ضمن إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا والتي انتهت بهزيمة الفريق البافاري بهدف على أرض فيسنتي كالديرون.

وأثار قرار بيب جوارديولا المدير الفني لبايرن ميونيخ بجلوس مولر على مقاعد البدلاء نقاشا محتدما في وسائل الإعلام الألمانية، وتلقى المدرب الإسباني انتقادات عديدة لقيمة الهداف الثاني في الفريق البافاري.

وعقب مولر على ذلك عبر شبكة سكاي "أحاول دائما التصرف باحترافية".

وتابع اللاعب الذي اشترك في المباراة لـ20 دقيقة في شوطها الثاني "بالتأكيد التواجد خارج التشكيل الأساسي لا يجعلك سعيدا".

ثم استدرك "لكن لو كل لاعب رفض الجلوس على مقاعد البدلاء، يمكننا ألا ننتظر أي ألقاب وننسى الموسم".

وأتم "من المهم أن نعرف ما هو في صالح الفريق ونلتزم به".