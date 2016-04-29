بالفيديو - ليفربول يغرق في فياريال قبل خط النهاية.. وإشبيلية على أعتاب النهائي

نجح نادي فياريال في خطف فوزا قاتلا أمام ليفربول بهدف مقابل لاشيء في ذهاب نصف نهائي الدوري الأوروبي.

ليفربول حل ضيفا على فياريال في لقاء الذهاب قبل أن يستضيف الريدز الفريق الإسباني الأسبوع المقبل.

شوط أول سلبي بلا أهداف مع فرص قليلة على مرمى الفريقين.

وفي الشوط الثاني ظهرت الخطورة من الجانب الإسباني وكذلك الإنجليزي ولكن لم تهتز الشباك.

وعندما انتظر الجميع صافرة النهاية نجح فياريال في ضرب ليفربول بهدف قاتل عن طريق أدريان لوبيز بعد مجهود خرافي من دنيس سواريز.

لتغرف سفينة ليفربول في بحر فياريال قبل خط النهاية بلحظات قليلة.

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وفي مباراة نصف النهائي الأخرى وضع إشبيلية قدما في نهائي المسابقة بتعادل خارج أرضه 2-2 أمام شاختار.

الضيوف تقدموا أولا عن طريق فيكتور فيتولو في الدقيقة السادسة.

إلا أن شاختار نجح في قلب الطاولة في الدقيقتين 23 و35 عن طريق مارلوس روميرو وتاراس ستيبانينكو على التوالي.

ولكن في الشوط الثاني سيطر إشبيلية على مجريات المباراة بالكامل ونجح في إدراك التعادل من ركلة جزاء عن طريق كيفين جاميرو في الدقيقة 82.

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