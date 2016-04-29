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مدرب المقاولون يكشف لـ في الجول: رفضت عرضا من نادي ظفار العماني

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مدرب المقاولون يكشف لـ في الجول: رفضت عرضا من نادي ظفار العماني مدرب المقاولون يكشف لـ في الجول: رفضت عرضا من نادي ظفار العماني

كشف محمد عودة المدير الفني لنادي المقاولون العرب تلقيه عرضا في وقت سابق من نادي ظفار العماني إلا أنه رفض الرحيل عن المقاولون.

المقاولون العرب يحتل المركز الـ15 برصيد 27 نقطة من 25 مباراة.

نادي ظفار العماني دخل في مفاوضات مع علاء عبد العال المدير الفني السابق للداخلية والحالي لإنبي. ولكن قبل ذلك أراد التعاقد مع عودة.

وقال مدرب المقاولون لـFilGoal.com: "عقدت جلسة مع مسؤولي ظفار العماني منذ أكثر من 15 يوما".

وأضاف "وقتها طلب مني مسؤولي النادي العماني التوقيع في الحال ولكني شرحت الموقف ورفضت".

وأوضح "لا يمكن أن أترك المقاولون العرب في مثل تلك الظروف. ولذلك رفضت".

وأتم "كل الشكر والتقدير لمسؤولي النادي العماني".

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