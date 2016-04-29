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فوائد خفية لممارسة التمارين الرياضية بصورة منتظمة

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فوائد خفية لممارسة التمارين الرياضية بصورة منتظمة فوائد خفية لممارسة التمارين الرياضية بصورة منتظمة
التمارين اليومية المنتظمة أمر فى غاية الأهمية، وعلى أقل تقدير يمكن أن تمارسها يومًا بعد يوم، ولكن شريطة الانتظام الشديد بها، حتى يتمكن جسمك من الاستفادة من فوائدها والتى من أهمها تحسين نشاطه بشكل عام، وتحسين اتزانه بشكل خاص.

التمارين المنتظمة سحر وفائدة


>الدكتور عبد العظيم الهوارى –أستاذ الطب الرياضى والعلاج الطبيعى– أوضح خلال حديثه لـ"اليوم السابع"، أن التمارين الرياضية العامة والمنتظمة بشكل خاص لها تأثير عام جيد للغاية على الجسم وديناميكيته ومهامه وقدراته، وهو ما يجعل المعتاد على ممارسة بعض من الرياضة ولو قلت يوميًا شخص مختلف وصحته جيدة.

فوائد خفية للتمارين المنتظمة


>وأوضح أستاذ الطب الرياضى والعلاج الطبيعى أن هناك الكثير من الفوائد الخفية على البعض للرياضة والتمارين اليومية والتى من أهمها:

- أى تمرين رياضى يساعد على تنشيط الجهاز المناعى للجسم للعمل بشكل ممتاز ووقاية الجسم من المرض
>- يعمل أى تمرين رياضى بدنى منتظم على إعادة توزيع الكالسيوم على المناطق الهشة بجسم الإنسان والتى تحتاج لتدعيم وتقوية
>- تساعد التمارين المنتظمة على التخلص التام من نسب الكولسترول الضار بالجسم
>- إنقاص الوزن لا شك دون مشكلات، من أهم فوائد الممارسة المنتظمة للتمارين
>- عدم التعثر والقدرة على توازن الجسم والحفاظ عليه خاصة لدى كبار السن ومع التقدم بالعمر

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