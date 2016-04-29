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الحكومة اليمنية تقدم تصورها حول الانسحاب وتشكيل لجان خلال مشاورات السلام

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الحكومة اليمنية تقدم تصورها حول الانسحاب وتشكيل لجان خلال مشاورات السلام الحكومة اليمنية تقدم تصورها حول الانسحاب وتشكيل لجان خلال مشاورات السلام

>شهدت مشاورات السلام اليمنية أمس الخميس، فى الكويت تطورات عديدة أبرزها تقدم حكومة اليمن بتصورها الخاص بالانسحاب وتسليم السلاح وتشكيل اللجان الأمنية مع تفصيل للمراحل وتسلسلها الزمنى فيما قام وفد اليمنية بمناقشة أبرز النقاط التى احتوتها الورقة المطروحة وطلبوا آراء الخبراء الأممين فى بعض جوانبها.

وذكر بيان للأمم المتحدة، مساء أمس الخميس، أن الوفد الحكومى اليمنى ناقش مع مبعوث الأمم المتحدة لليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد جملة من القضايا على رأسها الإجراءات الاقتصادية العاجلة لحماية الاقتصاد اليمنى، وجددوا الالتزام بميثاق الشرف الإعلامى والالتزام بخيار الحوار السلمى كحل أوحد للقضايا العالقة.

ولفت البيان إلى أن المبعوث الخاص عقد اجتماعًا مع أعضاء وفد أنصار الله والمؤتمر الشعبى العام وهم بصدد إعداد ورقة تبين تصورهم لكيفية معالجة القضايا الأمنية والسياسية فى المرحلة المقبلة.

وأضاف البيان أنه اختتم مباحثات أمس بجلسة مشتركة جدد فيها جميع الأطراف التزامهم بالتعاطى الإيجابى مع مقترحات المبعوث الخاص واستكمال الجهود للتوصل إلى حل سلمى شامل، وأن الوفدين سيعودان إلى مائدة الحوار يوم السبت على أن يخصص اليوم الجمعة لاستكمال الأوراق وإجراء لقاءات ثنائية.

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مصر 365

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