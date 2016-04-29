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مقتل جندى وإصابة قائد ميدانى بالقوات الخاصة الليبية جراء انفجار لغم أرضى

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مقتل جندى وإصابة قائد ميدانى بالقوات الخاصة الليبية جراء انفجار لغم أرضى مقتل جندى وإصابة قائد ميدانى بالقوات الخاصة الليبية جراء انفجار لغم أرضى

>لقى جندى بالقوات الخاصة الليبية "الصاعقة" مصرعه فيما أصيب قائد ميدانى جراء انفجار لغم أرضى بمحور القوارشة ببنغازى.

وقال الناطق الرسمى بالقوات الخاصة الليبية العقيد ميلود الزوى فى تصريح أدلى به مساء اليوم الخميس لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن جنديا بقوات الصاعقة يدعى عبدالله ميلود قتل، وأصيب القائد الميدانى رئيس عرفاء احتياط، ميلود الشركسى، جراء انفجار لغم أرضى بمحور القوارشة.

وأضاف الزوى أن جثمان الجندى القتيل نقل لمستشفى المدينة لعرضه على الطب الشرعى، مضيفًا أن القائد الميدانى الجريح ميلود الشركسى إصابته متوسطة قدمت له الإسعافات الأولية ومازال تحت الرعاية الطبية.
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