محافظ المنوفية يبحث سبل التعاون بين المحافظة و"القومى للمرأة"

استقبل الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية، أمس الخميس، الدكتورة نجوى خليل وزير التضامن الاجتماعى الاسبق ومقرر المجلس القومى للمرأة، والدكتورة جيهان مراد، مدير إدارة المتابعة والتنسيق بفروع القومى للمرأة، والدكتورة رانيا يحيي عضو المجلس، لبحث سبل التعاون بين المحافظة والمجلس و مناقشة أهم القضايا التى تهم المرأة للنهوض بالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية لكافة شرائح النساء خاصة المرأة المعيلة المهمشة والفقيرة.

من جانبها، أكدت الدكتورة نجوى خليل، أن التشكيل الجديد للمجلس له رؤى واضحة يسعى لتحقيقها عن طريق دعم التعاون والتنسيق بين كافة الجهات التنفيذية بالدولة ووضع السياسات التى تحقق للمرأة الوصول لحقوقها بشكل فعال وتقديم الدعم المناسب لها لتمكينها من تقلد المناصب العليا بالدولة، مشيرا إلى الدور الرائد الذى تقوم بة المرأة المصرية وقدرتها على العمل والانجاز والوصول إلى مواقع مهمة بالدولة خاصة أن هناك كفاءات على كافة المجالات.

كما أوضحت الدكتورة رانيا يحيى، أهمية خوض المرأة لانتخابات المجالس الشعبية المحلية وضرورة التدريب على أصول الإدارة والتمرس في العمل السياسى والتوعية بأهمية صوت المرأة الانتخابى، والعمل على محو الأمية فى النجوع والقرى للارتقاء بالمستوى الثقافى والمعرفى والمعيشى للمرأة .

بدوره أكد محافظ المنوفية، استعداد المحافظة لتقديم الدعم والمساندة والتعاون مع المجلس القومى للمرأة للعمل بشكل أكثر فعالية وفتح سبل التقدم من خلال عقد دورات تدربية من خلال مركز الدراسات الوطنية والتعاون مع جامعة المنوفية والسادات لتقديم التدريب الوافى الذى يساهم فى التوعية بالعمل السياسى، مؤكدا أهمية الدور الذى تقوم به المرأة على كافة المستويات وأنها أساس تقدم المجتمعات.