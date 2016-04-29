زحام مرورى بسبب أتوبيس معطل على طريق "إسكندرية الزراعى"

ظهرت كثافات مرورية أمام العديد من السيارات على طريق إسكندرية الزراعى، أمام القادم من محافظة القاهرة و فى طريقه إلى الأقاليم و بنها، بسبب أتوبيس معطل، انتقل رجال المرور إلى المكان، وجار سحب الكثافات أعلى الطريق لتسيير الحركة المرورية.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، بلاغًا من غرفة النجدة يفيد بأتوبيس معطل أعلى طريق إسكندرية الزراعى، وعلى الفور انتقلت الخدمات المرورية إلى مكان الحادث لإزالة حطام الحادث.

خطة "المرور" استعدادا لأعياد الربيع.. تكثيف الخدمات على جميع الطرق والمحاور وتفعيل دور خدمة الإغاثة.. نشر مباحث المرور على المواقف للتأكد من التزام قائدى السيارات بالتعريفة وعدم استغلال المواطنين

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