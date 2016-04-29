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مرور الجيزة يضبط 556 مخالفة مرورية متنوعة بأكتوبر

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مرور الجيزة يضبط 556 مخالفة مرورية متنوعة بأكتوبر مرور الجيزة يضبط 556 مخالفة مرورية متنوعة بأكتوبر
كثفت الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء مجدى إسماعيل، من حملاتها المرورية اعلى محاور وميادين المحافظة لرصد كافة المخالفات والزام المواطنين بقواعد واداب المرور لمنع وقوع اى مرورية

وتمكنت الادارة من خلال الحملات بقطاع اكتوبر من ضبط 556 مخالفة مرورية متنوعة منها 141 مخالفة نموذج 125 و32 مخالفة رخص بدون تسيير وتم حجز 10مركبات توك توك وضبط 36 دراجة نارية بدون لوحات وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين


>- ضبط 495 مخالفة مرورية متنوعة بأكتوبر
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مصر 365

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