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حبس طالب لإتهامه بممارسة أعمال المنافية للآداب عبر الإنترنت بالدقى

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حبس طالب لإتهامه بممارسة أعمال المنافية للآداب عبر الإنترنت بالدقى حبس طالب لإتهامه بممارسة أعمال المنافية للآداب عبر الإنترنت بالدقى
أمرت نيابة الدقى، بحبس طالب جامعى 4 أيام على ذمة التحقيق لإتهامه بإرتكاب الأعمال المنافية للآداب وإنشائه صفحة عبرة موقع التواصل الإجتماعى فيس بوك لإستدراج الراغبين فى ممارسة الأعمال الفاضحة مقابل حصوله على مبلغ 1000 جنيه.

وردت معلومات للعميد عماد عكاشة مدير إدارة مكافحة جرائم الآداب بالجيزة، تفيد استدراج طالب جامعى للراغبين فى ممارسة الأعمال المنافية للآداب عبر الإنترنت مقابل حصوله على مبلغ مالى، فكلف رجال المباحث بسرعة ضبطه.

وكشفت تحريات الرائدان تامر فاروق وأحمد ابو السعود، أن المتهم أنشأ صفحة عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" لاستدراج الراغبين فى ممارسة الأعمال المنافية للأداب، وعرض صور مخله له، مقابل حصوله على مبلغ 1000 جنيه.

وبالحصول على إذن من النيابة، تم ضبطه وبحوزته هاتف محمول يحتوى على صور خادشة للحياء، ومحادثات بينه وبين عدد من الأشخاص تفيد اتفاقه على ممارسة الأعمال المنافية للآداب معهم، فحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.


>ضبط طالب يستدرج راغبى ممارسة الأعمال المنافية للآداب عبر "فيس بوك" بالجيزة

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مصر 365

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