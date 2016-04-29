رئيس الزمالك: بتروسبورت خرابة

وصف مرتضى منصور رئيس الزمالك ملعب بتروسبورت بالسيء، وأكد للاعبي الفريق الأبيض أنه سيبحث أمر الاستاد الذي يستضيف مباريات الفرسان قريبا.

وجاء حديث منصور مع الزمالك خلال اجتماعه مع الفريق الأبيض اليوم الخميس، والذي طالب اللاعبين فيه بالتركيز لأن الأداء لا يعجبه رغم الفوز في المباريات الأخيرة.

وتطرق منصور لملعب بتروسبورت الذي يخوض الزمالك عليه مبارياته.

وقال منصور للاعبي الزمالك: "أعلم أن ملعب بتروسبورت بات سيئا وتسبب في إصابات كثيرة لكم".

وأضاف "التمريرات الخاطئة تأتي بسبب ملعب بتروسبورت. نحن نطلب من الأمن تحديد ملعب أخر لنا أو تصليح أرضية الاستاد".

وأتم "الملعب خرابة".