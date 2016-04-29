مصير ماكليش - طارق مصطفى لـ في الجول: مصلحة الزمالك في رحيله

مع أم ضد بقاء أليكس ماكليش في منصبه كمدير فني لنادي الزمالك؟ سؤال من FilGoal.com يُجيب عنه طارق مصطفى نجم الفريق.

أحداث مثيرة شهدها نادي الزمالك يوم الخميس. اجتماع بين مرتضى منصور رئيس النادي وأليكس ماكليش المدرب. غضب من الأداء والنتائج. نية إقالة. ترشيح بدلاء. والمسلسل مستمر حتى الآن. (طالع أخر المستجدات في صدام ماكليش ومرتضى)

FilGoal.com يسأل نجوم الزمالك السابقين والحاليين حول رأيهم في مصير ماكليش.

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وتحدث طارق مصطفى مع FilGoal.com عن مصير ماكليش قائلا: "مصلحة الزمالك في رحيل ماكليش".

وأضاف "الأمور الفنية واضحة أمام الجميع.. ماكليش ضعيف للغاية من الناحية الفنية وهذا واضح منذ قدومه".

وأكمل حديثه قائلا: "لا أقدر على ترشيح بديل ماكليش ولكن الأهم هو مصلحة الزمالك".

وكرر "مصلحة الزمالك في رحيل ماكليش".

وخرج مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك ليؤكد عدم صدور أي قرار بإقالة ماكليش حتى الآن. (طالع التفاصيل)

مجلس إدارة الزمالك غير راض عن أداء ماكليش. وهو ما أكده مصدر مسؤول داخل النادي لـFilGoal.com. (طالع التفاصيل)

البحث عن البديل في حالة إقالة ماكليش بدأ سريعا، فرشح أعضاء مجلس الزمالك حسن شحاتة لتولي مسؤولية الفريق. (طالع التفاصيل)

ولكن يوجد ما يوقف حائلا أمام مجلس الزمالك لإقالة ماكليش وهو الشرط الجزائي. (تعرف على قيمة الشرط الجزائي)