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مصدر مسؤول بالأهلي يُجيب لـ في الجول: هل ضم الفريق لاعب وسط إنبي

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مصدر مسؤول بالأهلي يُجيب لـ في الجول: هل ضم الفريق لاعب وسط إنبي مصدر مسؤول بالأهلي يُجيب لـ في الجول: هل ضم الفريق لاعب وسط إنبي

هل بالفعل وقع أكرم توفيق لاعب وسط إنبي على عقود انضمامه إلى النادي الأهلي؟ سؤال يُجيب عنه FilGoal.com.

وخرجت العديد من التقارير تشير لإتمام الأهلي ضم أكرم توفيق على أن يبدأ مشواره مع الفريق بداية من الموسم المقبل.

ونفى مصدر مسؤول داخل النادي الأهلي لـFilGoal.com تلك الأنباء، قائلا: "لا صحة نهائيا لكل تلك الأنباء".

وأضاف "كلام فارغ ليس له أي أساس من الصحة. ونركز فقط الآن على مشوار الفريق في الدوري وإفريقيا وكأس ".

ويحتل الأهلي صدارة ترتيب الدوري برصيد 56 نقطة من 24 مباراة بفارق 11 نقطة عن أقرب منافسيه وهو الزمالك.

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