خبر في الجول - ماكليش يطلب مهلة 24 ساعة للرد على طلب الزمالك

طلب أليكس ماكليش المدير الفني للزمالك مهلة 24 ساعة للرد على طلب مجلس إدارة النادي الأبيض برئاسة مرتضى منصور.

وكان مرتضى منصور قد طلب من المدرب الاسكتلندي إجراء تغييرات في الجهاز الفني للزمالك وإقالة الأجانب المصاحبين لماكليش في مصر.

وصرح مصدر مسؤول في الزمالك لـFilGoal.com أن ماكليش طلب مهلة للتفكير في الأمر، وإعادة ترتيب أوراقه.

جدير بالذكر أن منصور صرح فيما أبرزه الزمالك عبر موقعه الرسمي بأنه يدرس ومجلس إدارة القلعة البيضاء مستقبل الجهاز الفني بقيادة ماكليش.

وأكد منصور "لم نتخذ قرارا بإقالة ماكليش. وسننتظر ما ستسفر عنه المحادثات لتطبيق العدل في الزمالك".