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إسلام جمال لـ في الجول: لم أهاجم إدارة الإسماعيلي وانتظر تنفيذ وعد أبو السعود

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إسلام جمال لـ في الجول: لم أهاجم إدارة الإسماعيلي وانتظر تنفيذ وعد أبو السعود إسلام جمال لـ في الجول: لم أهاجم إدارة الإسماعيلي وانتظر تنفيذ وعد أبو السعود

أكد إسلام جمال مدافع نادي الإسماعيلي المعار من نادي الزمالك عدم هجومه على مجلس إدارة الفريق مشيرا إلى أن "ما يقال ليس له أي أساس من الصحة".

وخرجت العديد من التقارير لتشير لهجوم إسلام جمال على إدارة الإسماعيلي وهو ما نفاه اللاعب عبر FilGoal.com.

وقال إسلام جمال لـFilGoal.com: "لم أهاجم مجلس إدارة الإسماعيلي ولا رئيس النادي".

وأضاف "كل ما قيل ليس له أي أساس من الصحة. أنا سعيد للغاية بفترة تواجدي في الإسماعيلي حتى نهاية الإعاردة".

وواصل "أنتظر تنفيذ وعد رئيس الإسماعيلي لي".

وأوضح " أبو السعود وعدني بمنحي باقي مستحقاتي المالية. وأنا أنتظر ذلك".

ويحتل الإسماعيلي المركز الثالث برصيد 41 نقطة من 25 مباراة.

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