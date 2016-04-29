مصير ماكليش – فاروق جعفر: هناك فارق بين عصبية ماكليش ومارتن يول

"الأداء الفني لأليكس ماكليش كمدير فني لم يظهر بعد في مباريات الزمالك".. هكذا فسر فاروق جعفر أيقونة القلعة البيضاء أزمة المدرب الاسكتلندي.

مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك غير راض عن أداء الفريق في المباريات الأخيرة تحت لواء أليكس ماكليش.

ويدرس الزمالك الاستغناء عن خدمات ماكليش أو تغيير الجهاز الفني المعاون للفريق، ما تحدث عنه فاروق جعفر عبر قناة Ontv.

وقال فاروق جعفر: "مشكلة ماكليش تتلخص في عصبيته الشديدة التي ظهرت مؤخرا في المباريات".

وتابع "انظر إلى الفارق بين عصبية ماكليش ونظيرتها لدى مارتن يول المدير الفني للأهلي".

وشرح "مارتن يول حتى حين يكون عصبيا لا يظهر ذلك. أما ماكليش فالعصبية تبدو عليه، وهذا يجعل التعامل معه من جانب اللاعبين صعبا".

وأتم "عصبية ماكليش جعلت عمله الفني لا يظهر في أداء اللاعبين والزمالك حتى الآن".