علي ماهر: أنطوي لا يصلح للأهلي

انتقد علي ماهر مدرب الأهلي السابق، اللاعب الغاني جون أنطوي مهاجم الفريق، لافتًا إلى أنه لا يصلح لارتداء القميص الأحمر.

وقال ماهر خلال استضافته بقناة ON TV: "مهاجم الأهلي يجب أن يصل لدرجة الامتياز عند المشاركة في المباريات، ولكنه أثبت أنه لا يصلح للعب لناد كبير".

وأضاف "بالنسبة لي أنطوي رقم 4 في خط هجوم الأهلي خلف عماد متعب، بل إن متعب حالته الفنية والبدنية أفضل من المهاجم الغاني".

وواصل "جوزيه بيسيرو لم يكن مقتنعًا بقدرات أنطوي، وتساءل كيف انضم هذا اللاعب للأهلي؟".

وأتم علي ماهر "ما يؤكد كلامي أن أنطوي لم يشارك بعد رحيل بيسيرو باستثناء مباراتين عندما تولى عبد العزيز عبد الشافي المسؤولية بشكل مؤقت".

وتعاقد الأهلي مع جون أنطوي مطلع الموسم الجاري مقابل 1.2 مليون دولار قادمًا من نادي الشباب السعودي.

وسجل اللاعب بالقميص الأحمر 6 أهداف في الدوري ودوري الأبطال وكأس مصر والكونفدرالية.