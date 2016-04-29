النائب صلاح حسب الله: "دعم مصر" أدار انتخابات اللجان النوعية بطريقة سيئة

أكد الدكتور صلاح حسب الله، رئيس حزب الحرية وعضو مجلس النواب عن ائتلاف دعم مصر ، أن الحزب سينقل ملاحظاته بشأن انتخابات اللجان النوعية لقيادات الائتلاف، معبراً عن رفضه لممارسات ائتلاف دعم مصر فى العملية الانتخابية وسوء إدارتها.

وقال حسب الله فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، "مصدوم من موقف الائتلاف تجاه حزب الحرية وأن يحكمها علاقات بعض الأشخاص داخله مع الحزب، لكنى استطيع أن افرق بين انتمائنا للائتلاف وخلافنا مع هؤلاء الأشخاص" .

وشدد حسب الله على أن الحزب حريص على الاستمرار داخل "دعم مصر " وإعلاء المصلحة الوطنية العليا، موضحاً أن الحزب سينقل ملاحظاته على الإدارة السيئة التى اتبعها الائتلاف فى انتخابات اللجان للقيادات.

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