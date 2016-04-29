"الداخلية": نراقب مقر الوزارة الجديد بوسائل تقنية لتقليص العنصر البشرى

قال اللواء أبو بكر عبد الكريم، مساعد وزير الداخلية لشؤون الإعلام والعلاقات العامة، إن تأمين مقر الوزارة الجديد يرتكز في الوقت الحالى على الكاميرات والتى تلاحظ الأجواء الأمنية في محيط الوزارة، موضحًا أن الداخلية قامت بتركيب كاميرات متطورة داخل الوزارة وخارجها.

وأضاف عبد الكريم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا نبيل برنامجها "كلام تاني" على قناة "دريم "، أن التأمين مرتكز حاليًا على الوسائل التقنية من أجل ترشيد العنصر البشرى والابقاء على الخدمات المعاونة.

وأكد مساعد وزير الداخلية لشؤون الإعلام والعلاقات العامة، أن الوزارة تسعى لتقليص عدد كبير من الجنود بعد تأمين الوزارة من الخارج والداخل بالكاميرات، قائلًا: "الكاميرات في غرفة المراقبة شغالة بره وجوه".

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