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مصرع 2 واصابة 4 فى انقلاب سيارة ملاكى بطريق "الطور- أبورديس" فى سيناء

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مصرع 2 واصابة 4 فى انقلاب سيارة ملاكى بطريق "الطور- أبورديس" فى سيناء مصرع 2 واصابة 4 فى انقلاب سيارة ملاكى بطريق "الطور- أبورديس" فى سيناء
لقيت سيدة وفتاة مصرعهما وأصيب 4 آخرون فى انقلاب سيارة ملاكى، على بعد 12 كيلو من كمين طور سيناء اتجاه أبورديس.

تلقى اللواء مجدى موسى، مدير أمن جنوب سيناء، بلاغا من إسعاف جنوب سيناء يفيد إنقلاب سيارة ملاكى على طريق الطور أبورديس ، على بعد 12 كيلو من كمين وادى الطور باتجاه أبورديس.

أسفر الحادث عن مصرع كلا من"مريم حمدان 18 سنة من السويد"، و"نظيرة عوض سيف 65 سنة من فلسطين"، كما أصيب 4 آخرون هم "هبة سيف الدين 22 سنة من سوريا وعبد الرحمن حيدر سورى الجنسية وتم تحويله لمستشفى شرم الشيخ، وملك محمد البقيرى 4 سنوات سوريا وإيمان حمدان سعيد 25 سنه من السويد".

تم نقل الجثث والمصابين لمستشفى الطور العام تحت إشراف الدكتور خالد أبوهاشم المدير الإقليمى لاسعاف سيناء والدكتور محمد سعودى نائب مدير مركز الإسعاف بجنوب سيناء، وأخطرت النيابة للتحقيق فى الواقعة.

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