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9 وصفات طبيعية للقضاء تمامًا على دهون الكرش

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9 وصفات طبيعية للقضاء تمامًا على دهون الكرش 9 وصفات طبيعية للقضاء تمامًا على دهون الكرش
والدهون المتراكمة بالبطن مشكلة شائعة فى المجتمع المصرى يعانى منها الكثير من الشباب وكبار السن، وبخلاف أن شكله لا يروق للبعض، إلا أنه فى الوقت نفسه يحمل مخاطر صحية كبيرة، حيث أكدت الأبحاث الطبية أن دهون الكرش ترفع خطر الإصابة بأمراض القلب أكثر من أى دهون أخرى فى الجسم.

وصفات طبيعية للتخلص من الكرش
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>ونقدم لكم خلال هذا التقرير مجموعة من الوصفات التى تساهم فى التخلص من الكرش، وذلك حسبما نشر مؤخرًا بالموقع الأمريكى "lethow"، وتشمل:

1.تناول المياه بالليمون يساهم فى التخلص من دهون الكرش، هذا بخلاف بعض الفوائد الأخرى المتمثلة فى تطهير الكبد والتخلص من المواد الكيميائية الضارة المتراكمة به وتعزيز قدرته على العمل، ويفضل تناول هذا المشروب فى الصباح وعدم تناول أى مشروبات أو أطعمة أخرى إلا بعد مرور 30 دقيقة.

2.إضافة ملعقتين (حجم كبير) من عصير الكرانبيرى إلى كوب كبير من المياه يساهم فى التخلص من المتراكمة بالبطن.

3.تناول مكملات زيت السمك أو الأوميجا-3 بشكل يومى منتظم يساعدك على التخلص من الوزن الزائد، ويمكن أيضًا تناول الأطعمة الغنية به مثل السلمون والسردين والماكريل وعين الجمل والزيت الحار.

4.بذور الشيا أو المريمية من الوسائل المفيدة للتخلص من الكرش، ويمكن تناول ملعقة كبيرة من الميرمية يوميا، وذلك بإضافتها إلى العصائر أو الزبادى أو حبوب الشوفان أو الحساء، وكما يمكن غليها باستخدام الماء وتناول المشروب.

5.مشروب الزنجبيل يتمتع بخواص رائعة مضادة للالتهابات ومعززة للمناعة ويستخدم كمنشط جنسى، وكما أنه يتمتع بخواص رائعة تساعد على التخلص من دهون البطن.

6.تناول 3 فصوص من الثوم يوميًا وتناول المياه بالليمون بعدها خلال الصباح سيكون له نتائج رائعة، وستبدأ فى فقدان دهون الكرش خلال أسبوعين.

7.القرفة والشاى الأخضر والشطة من الوسائل الرائعة التى ستساعد فى القضاء على الكرش تمامًا.

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