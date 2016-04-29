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حظك اليوم برج الدلو الجمعة 29/4/2016

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حظك اليوم برج الدلو الجمعة 29/4/2016 حظك اليوم برج الدلو الجمعة 29/4/2016

الدلو على الصعيد المهنى:


>الاكتفاء بفكرة واحدة مع امتلاك آليات التنفيذ، أفضل كثيراً من تعدد الأفكار دون الخروج بواحدة فقط إلى أرض الواقع، لا يمكن أن يمتلك شخص القدرة على تعدد الأفكار وتنفيذها بسرعة فى آن واحد، وإن تواجد ذلك فلابد من تقسيم الوقت حتى تخرج بنتائج عملية، تبرز حجم كفاءتك المهنية المعروفة عنك، لكن التفكير المشوش يقلل منها فى بعض الأحيان.

على الصعيد العاطفي:


>احتواء شريك حياتك فى جميع انفعالاته وتقبلها كما هى دون أن تلقى عليه كلمات العتاب أثناء شعوره بالضيق، دليل على رقى مشاعرك وتفهمك لاحتياجات حبيبك، وتأقلمك على الوضع فى علاقتك بالحبيب فى جميع الأوقات مؤشر على جديتك فى العلاقة التى تكبر يوماً بعد يوم دون أن تشعر بالملل، الجدية فى المشاعر أهم كثيراً من التعبير عنها.

على الصعيد الصحي:


>الاستمرار فى السهر لفترات طويلة والتفكير المستمر، يوثر على حالتك الصحية بشكل عام، حتى أن كنت تفكر فى أشياء تسعد قلبك، السهر فى حد ذاته يضغط على جهازك العصبى، ويؤثر على نسبة تركيزك فى العمل، تحتاج إلى إعادة ضبط يومك وتحديد ساعات كافية من النوم.

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:


>يتوقع علماء الفلك لمولود برج الدلو أن يعيش فترة مميزة فى حياته، يعرف فيها كيف يخطط لمستقبله المهنى وما هى طبيعة الأفكار التى يمكن تنفيذها بسهولة وتثرى خبرته المهنية، والاستمتاع بتفاصيل علاقته بشريك حياته يزيد من شعوره بالراحة النفسية.
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مصر 365

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