برج السرطان حظك اليوم الجمعة 29/4 /2016

برج السرطان على الصعيد المهني:

السرطان على الصعيد العاطفي:

السرطان على الصعيد الصحى:

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان:

>الامتناع عن الحديث مع بعض الأشخاص الذين يتسببون فى إزعاجك دائماً نوع من أنواع الترفع، لكن الاستمرار فى هذا الأسلوب دون أن تأخذ رد فعلى حقيقيا مع تكرار أخطائهم معك، لن يفيدك فى الحفاظ على مكانتك، معظم المشكلات المهنية تحتاج إلى حكمة فى التعامل ومعرفة متى ترد على الإساءة ومدى تتجاهلها، ومتى تتنازل عن حقك.>التفاعل مع شخص فى اهتماماته التى تبعد تماماً عن اهتماماتك من أول علامات الحب، أساليب التعبير عن الحب متنوعة والاهتمامات المشتركة أحد هذه الأساليب تتعامل مع المواقف التى تجبرك على الإفصاح عن مشاعرك بنوع من الذكاء والحكمة، لكن مشاعر ستهزمك قريباً وستتخذ خطوات جادة فى هذه العلاقة التى انتظرتها منذ فترة.>الاستماع إلى الموسيقى كثيراً، و اختيار أنواع من موسيقى الابتهالات والموسيقى الصوفية تخلصك من الضغوط العصبية التى تسيطر عليك فى معظم الأحيان، والتواجد فى أماكن بها كثير من الخضرة تساعدك فى التخلص من التوتر، وساعات النوم الكافية هى الحل للتخلص من الإرهاق المسيطر عليك.>يتوقع علما الفلك لمولود برج السرطان أن يعيش فترة مميزة فى حياته يترقى فيها إلى حد الاكتفاء بالمشاعر فقط، يحاول مولود السرطان أن يتغاضى عن كافة المشكلات العملية، ليستمتع باللحظات الأولى فى علاقة عاطفية جديدة تسعد قلبه للغاية والاكتفاء بالموسيقى يزيل أثار الإرهاق و القلق.