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حظك اليوم برج الأسد الجمعة 29 إبريل

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حظك اليوم برج الأسد الجمعة 29 إبريل حظك اليوم برج الأسد الجمعة 29 إبريل

برج الأسد على الصعيد المهنى..


>يتوقع أن تكون الفترة المقبلة أفضل بكثير مما كنت تتخيل، كذلك يفضل أن تتقبل فكرة التغييرات التى تحدث حالياً ولا تعترض كثيراً حتى لا يشعر مديرك فى العمل بأنك غير مقدر للوضع الحالى

برج الأسد على الصعيد العاطفى


>لقاء قريب مع الحبيب، حاول أن تستثمره جيداً، ولا تدع الحياة تمر هكذا دون أن تقضى معه أفضل الأيام، حتى لاتندم فيما بعد على هذه الفترة التى مرت هكذا

على الصعيد الصحى..


>يتوقع أن تكون الفترة المقبلة سيئة جداً على مستوى الصحة، فمن الأفضل أن تراعى كل الضغوط التى تتعرض لها بأن تحصل على إجازة طويلة

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة


>يتوقع أن تكون هناك الكثير من التغيرات تحديداً على مستوى العمل، ومن الأفضل أن تتعمل معها بشكل جدى.
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مصر 365

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