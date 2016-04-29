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برج الجوزاء حظك اليوم الجمعة 29\4\2016

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برج الجوزاء حظك اليوم الجمعة 29\4\2016 برج الجوزاء حظك اليوم الجمعة 29\4\2016

على الصعيد المهني:


> وضعك فى العمل الآن غير مستقر إطلاقًا، فبعض الأوضاع المقلقة تحيط بك بشكل بات يؤرقك، اجتهد فى عملك ولا تجعل أحد يأخذ انطباعا سلبيا عنك واترك الباقى يسير كما هو، ربما تنضبط الأمور بعض الشىء فى الفترة القادمة لكن يجب عليك ألا تقلق.

برج الجوزاء على الصعيد الصحى:


> تشعر بآلام فى العظام كثيرة، أصبحت لا تقوى على الحركة وممارسة الرياضات الصعبة مثلما كنت تفعل فى الماضى، عليك الذهاب إلى الطبيب فورًا الفترة القادمة كى تطمئن على صحتك، فالوضع الآن يثير القلق كثيرًا على صحتك، احترس من الفترة القادمة كثيرًا.

برج الجوزاء على الصعيد العاطفى:


>علاقتك مع شريكك غير جيدة وأصبح بها العديد من المشاكل، لا تجعل الآخرين يتدخلون بينك وبين شريكك كثيرًا فى أمور يجب أن تكون سرية بينكما، من الأفضل وضع مبادئ كى تسير عليها الفترة القادمة، فالوضع أصبح غير جيد إذا كانت العلاقة لا تريحك فاتركها فورًا.
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>توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء:


> تذهب اليوم لتشترى بعض الملابس الخاصة بمناسبة ما، مفاجأة لم تكن تتوقعها ستسمعها اليوم، إذا كنت من محبى الحفلات فسعيًا لتحسن نفسيتك يمكنك الذهاب إلى الحفلات الفترة القادمة مع أصدقاؤك، وضعك النفسى يحتاج إلى تغيير لذلك من الأفضل أخذ بعض الأيام إجازة من عملك كى ترتاح قليلا.

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مصر 365

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