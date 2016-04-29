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حظك اليوم برج الحمل الجمعة 29 / 4/2016

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حظك اليوم برج الحمل الجمعة 29 / 4/2016 حظك اليوم برج الحمل الجمعة 29 / 4/2016

برج الحمل على الصعيد المهنى:


>أمورك فى محيط العمل لا تسير على ما يرام منذ فترة، يبشرك الفلك ببداية انفراجة بدءًا من اليوم ولكن عليك أن تضع جدولا زمنيا واضحا للفترة القادمة حتى لا تتعرض للمشاكل مرة أخرى.

على الصعيد العاطفي:


>ربما تنجذب إلى شخص من خلفية ثقافية مختلفة عنك لا تخشى التغيير ولا تبتعد عن علاقة حب قد تكون صادقة وتؤدى إلى تغيير كبير فى حياتك بالكامل.

برج الحمل على الصعيد الصحي:


>تتمتع بصحة جيدة هذه الأيام حاول أن تحافظ على ذلك ولا تنغمس فى العادات الصحية السيئة التى قد تؤدى بك إلى مشاكل فى الجهاز الهضمى. بعض التمارين الرياضية الخفيفة فى اليوم سوف تساعدك بشكل كبير على تحسن صحتك النفسية.

توقعات علماء الفلك لبرج الحمل:


>تعلم من دروس الماضى ولا تكرر نفس الأخطاء مره أخرى. تضع ثقتك فى أشخاص لا تستحقها وتهمل من يحبك بصدق، يجب أن تفكر بحكمة وتستمتع إلى صوت قلبك هذه الأيام فسوف يرشدك نحو الطريق الصحيح.

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مصر 365

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