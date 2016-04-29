برج الثور حظك اليوم الجمعة 29\4\2016

برج الثور على الصعيد المهني:

> تحاول البحث عن شىء صغير وسط أشياء كثيرة وضخمة، لا تحاول أن تشتت ذهنك فربما يؤثر ذلك على عملك الفترة القادمة، تبدو مرهقًا منذ فترة كبيرة ومزاجك لا يتوافق مع أمور العمل على الإطلاق، لذا يجب أن تبدأ الآن وضع قواعد لنفسك تسير عليها الفترة القادمة. برج الثور على الصعيد الصحى:

> زيادة وزنك الفترة الماضية جعلك تبدو دائمًا بصحة غير جيدة، حتى أنك أصبحت غير قادر على السير لمسافة قليلة، لذا من الأفضل أن تسير يوميًا لمدة نصف ساعة، كما أن السير على نظام غذائى معين سيجعلك شخصًا نحيفًا وبصحة أفضل كثيرًا. برج الثور على الصعيد العاطفى:

> العودة إلى قصة حب قديمة يعد أمرًا لا طائل من ورائه، فأنت كثير التفكير فى العلاقات العاطفية، لا تحاول أن تؤذى نفسك بكثرة التفكير فربما يساعدك تذكر ما هو قديم على الدخول فى مرحلة اكتئاب يصعب الخروج منها بعد ذلك،لا تبحث عن الحب كثيرًا ففى الوقت المناسب سيأتى لك. توقعات علماء الفلك لبرج الثور:

> الاقتراض من أجل شراء سيارة يعد أمرًا غير جيد، فإذا شعرت بالرغبة فى أن تقترض من الأفضل أن تقترض لشراء شىء كبير وقيّم وليس شيئًا زائدًا، الوقت مناسب لادخار بعض الأموال خوفًا من الدخول فى ضائقة مالية قد يصل مداها إلى ما لا يحمد عقباه.

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads

مصر 365