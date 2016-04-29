أخبار عاجلة

الأخبار - د/محمد الشبيني يكشف مدي خطورة حالات الإصابات فى حادث إنفجار كنيسة مارجرجس -
ننشر صورة المشتبه فى تورطه بتفجير كنيسة مارجرجس بطنطا -
لماذا ينصح باستخدام الكريمات للمسنين بصفة خاصة؟ -
بالرغم من أن المياه شفافة.. فلماذا إذن لون البحر أزرق؟ -
بالصور | ” دماء على الصليب ”.. كيف وقع الإنفجار وعدد الضحايا حتى الآن؟ -
هل ترتكبين هذا الخطأ عند وضع أحمر الشفاه؟ -
مصرع شخص وإصابة 20 في حادث سقوط منطاد بتركيا -
محافظ أسيوط يدين حادث تفجير مارجرجس بطنطا -
الإسكندرية تستعين بـ"الترام" لحل أزمة إغلاق طريق الكورنيش -
بعد انفجار "ماري جرجس".. شرطة سرية وخبراء مفرقعات لتأمين احتفالات "أحد السعف" بالشرقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

حظك اليوم العذراء اليوم الجمعة 2016/4/29

Google+ Print
حظك اليوم العذراء اليوم الجمعة 2016/4/29 حظك اليوم العذراء اليوم الجمعة 2016/4/29

لبرج العذراء :


>


>حظك السوم لبرج العذراء على الصعيد المهني:


>يعتبر هذا البرج من أكثر الأبراج العملية التى ترفض تدخل العواطف فى العمل، لذلك هم دائماً ما ينجحون فى أعمالهم ويتخطون الصعاب، لكن فى هذه الفترة ستنقلب الأوضاع، وسيتراجعون قليلاً فى عملهم لذلك عليهم أن يكونوا اكثر هدوءاً لأنها مجرد أمور زائلة ستمر سريعاً .
>


>حظك اليوم لبرج العذراء على الصعيد العاطفي:


>الحب سيكون طوق نجاتهم، وسيشعرون أن حياتهم العاطفية تتحسن ومن الممكن ان يقبلون على اتخاذ خطوة إيجابية نحو تحقيق حلمهم فى الزواج الرسمى .

حظك اليوم لبرج العذراء على الصعيد الصحي:


>يجب أن يلتزموا بتعليمات الطبيب حتى يتخطوا أى مشاكل صحية قد يتعرضون لها.

توقعات علماء الفلك لبرج االعذراء :


>يعتبر هذا البرج من أكثر الأبراج العملية التى ترفض تدخل العواطف فى العمل، لذلك هم دائماً ما ينجحون فى أعمالهم ويتخطون الصعاب، لكن فى هذه الفترة ستنقلب الأوضاع، وسيتراجعون قليلاً فى عملهم..

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى