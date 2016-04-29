حظك اليوم العذراء اليوم الجمعة 2016/4/29

حظك اليوم لبرج العذراء :



>حظك السوم لبرج العذراء على الصعيد المهني:



>حظك اليوم لبرج العذراء على الصعيد العاطفي:

حظك اليوم لبرج العذراء على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج االعذراء :

>يعتبر هذا البرج من أكثر الأبراج العملية التى ترفض تدخل العواطف فى العمل، لذلك هم دائماً ما ينجحون فى أعمالهم ويتخطون الصعاب، لكن فى هذه الفترة ستنقلب الأوضاع، وسيتراجعون قليلاً فى عملهم لذلك عليهم أن يكونوا اكثر هدوءاً لأنها مجرد أمور زائلة ستمر سريعاً .>الحب سيكون طوق نجاتهم، وسيشعرون أن حياتهم العاطفية تتحسن ومن الممكن ان يقبلون على اتخاذ خطوة إيجابية نحو تحقيق حلمهم فى الزواج الرسمى .>يجب أن يلتزموا بتعليمات الطبيب حتى يتخطوا أى مشاكل صحية قد يتعرضون لها.>يعتبر هذا البرج من أكثر الأبراج العملية التى ترفض تدخل العواطف فى العمل، لذلك هم دائماً ما ينجحون فى أعمالهم ويتخطون الصعاب، لكن فى هذه الفترة ستنقلب الأوضاع، وسيتراجعون قليلاً فى عملهم..