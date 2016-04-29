حظك اليوم الميزان اليوم الجمعة 2016/4/29

حظك اليوم لبرج الميزان :

حظك اليوم برج الميزان على الصعيد المهني:

حظك اليوم برج الميزان على الصعيد العاطفي:

حظك اليوم برج الميزان على الصعيد الصحي:

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توقعات علماء الفلك لبرج االميزان :

>الخوف من المستقبل الوظيفى من أكثر الأشياء التى طالما واجهت هذا البرج وأرقت حياته، لكن لا داعى لترك مساحة لهذه المخاوف لأنها ليس لها وجود فى الواقع، فهذه الأيام هى أيام حظها.>بالنسبة للحياة العاطفية فهم سيتمتعون بكثير من الاستقرار والهدوء وسيكونوا من أكثر الأبراج المحظوظة فى الحب هذه الأيام لأن كل احلامهم فى تكوين أسرة مستقرة وسعيدة ستتحقق فى هذه الفترة.يجب ان يلتزموا كثيراً بحياتهم الصحية ويتبعون تعليمات الطبيب حتى لا يدخلون فى مشاكل صحية كبرى.>.>لا داعى للخوف بالنسبة لمستقبلهم العملى، فسيحققون الكثير من النجاحات فى الفترات القادمة بأقل مجهود ممكن، كما سيحصلون على المنصب الذى طالما حلموا به.