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حظك اليوم برج العقرب الجمعة 29 إبريل

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حظك اليوم برج العقرب الجمعة 29 إبريل حظك اليوم برج العقرب الجمعة 29 إبريل

على الصعيد المهنى..


>أزمة طارئة تمر بها مؤخرا فى العمل، ولكنك ستقدر على تجاوز الأزمة وسرعان ما تحصل على فرصة جديدة فى العمل ، وتستطيع خلال هذه الفترة أن تثبت نفسك بشكل جيد.

برج العقرب على الصعيد العاطفى..


>يتوقع أن يكون هناك لقاء مرتقب مع الحبيب، ربما ستتغير فيه كافة الأمور التى قد أزعجتك فى الفترة الأخيرة، وتتبادلا فى هذه الجلسة أطراف الحديث ومن المتوقع أن تتخلص من كل المشاكل التى واجهتك مؤخراً.

على الصعيد الصحى..


>حاول أن تحافظ على صحتك قدر الإمكان، ولا تدع الحياة تمر هكذا دون أن تحصل على قسط كافِ من الراحة الذى يضمن لك فيما بعد أن تكون صحتك جيدة

توقعات علماء الفلك
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يتوقع علماء الفلك أن المرحلة المقبلة ستشهد الكثير من التغيرات على صعيد العمل والصحة، وكذلك فيما يتعلق بالأسرة.

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مصر 365

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